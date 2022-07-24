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الأحد، 24-07-2022 10:07 م

10.6 مليار ودائع غير المقيمين لدى الجهاز المصرفي

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الوكيل الاخباري - تراجع رصيد ودائع غير المقيمين لدى الجهاز المصرفي بمقدار 467 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي أو ما نسبته 4.2 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب التقرير الشهري للبنك المركزي الأردني.

ووفقا للتقرير فقد بلغت قيمة ودائع غير المقيمين لدى الجهاز المصرفي في نهاية الربع الأول من العام الحالي 10.63 مليار دينار مقارنة مع 11.1 مليار في نهاية العام الماضي.

وتوزع مقدار التراجع في قيمة ودائع غير المقيمين البالغ 467 مليون دينار، بين زيادة لدى البنوك المرخصة 456.5 مليون دينار وانخفاضها لدى البنك المركزي 10.7 مليون .

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