10.8 مليار دولار تجارة قطر مع دول الخليج العام الماضي

الوكيل الإخباري - بلغ حجم المبادلات التجارية بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي نحو 39.6 مليار ريال (10.8 مليار دولار).

اضافة اعلان



ووفقا لبيانات نشرها موقع جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم الخميس، حول التجارة الخارجية، فقد بلغ حجم الصادرات القطرية إلى دول مجلس التعاون الخليجي في 2022 حوالي 33 مليار ريال، فيما بلغت الواردات حوالي 6.6 مليار ريال، وبذلك يكون فائض الميزان التجاري السلعي لقطر مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي قد بلغ 26.4 مليار ريال.



وبحسب البيانات، فقد حقق الميزان التجاري السلعي لقطر مع مختلف دول العالم فائضاً بقيمة 360 مليار ريال خلال العام الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 67 % مقارنة بالعام 2021.



ودعم فائض الميزان التجاري تسجيل إجمالي الصادرات القطرية قفزة بنسبة 52 % خلال العام الماضي لتصل إلى مستوى 481.9 مليار ريال، مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 18% إلى مستوى 121.9 مليار ريال.