السبت 04-12-2021
الوكيل الاخباري

101 مليون دولار صادرات إربد في شهر تشرين الثاني الماضي

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السبت، 04-12-2021 04:37 م

101 مليون دولار صادرات إربد في شهر تشرين الثاني الماضي

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الوكيل الإخباري - ارتفعت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد، الشهر الماضي بنسبة 62 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

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وبلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة لشهر تشرين الثاني الماضي نحو 101 مليون دولار مقارنة بـ62.5 مليون دولار لنفس الشهر من العام الماضي.

وبلغت صادرات مدينة الحسن الصناعية، بحسب بيان صدر عن غرفة صناعة إربد اليوم السبت، 3ر94 مليون دولار في حين بلغت صادرات مدينة السايبر سيتي 4ر4 مليون دولار فيما توزعت باقي الصادرات على مناطق أخرى في المحافظة.


واحتل قطاع الجلديات والمحيكات المرتبة الأولى في القطاعات التصديرية بواقع 6ر90 مليون دولار، تلاه قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 7ر2 مليون دولار، ثم قطاع المواد الغذائية بحجم صادرات بلغ 4ر2 مليون دولار، وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون والصناعات الهندسية والكهربائية والبلاستيكية والمطاطية والكيماوية ومستحضرات التجميل وقطاع الصناعات الانشائية والتعدينية.

 

وقال رئيس الغرفة هاني أبو حسان، إن السوق الأميركية استوعبت 5ر73 بالمئة من حجم صادرات المحافظة، فيما شكلت الصادرات إلى الدول العربية ما نسبته 3ر7 بالمئة.


يشار إلى أنه جرى تصدير ما قيمته 5.2 مليون دولار بحسب اتفاقية الدول العربية.

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