108 مليون دولار صادرات إربد لشهر أيلول الماضي

الوكيل الإخباري - بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد لشهر أيلول الماضي 108 مليون دولار مقارنة بشهادات المنشأ الصادرة لشهر أيلول من عام 2021 والتي بلغت 115 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت 6 بالمئة.

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وعزا رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان هذا الانخفاض الطفيف إلى تراجع الطلب على البضائع المصدرة خصوصا في قطاع الجلديات والمحكيات نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.



وقال أبو حسان إنه وبالرغم من تراجع صادرات قطاع الجلديات نسبيا إلا أنه بقي في مركز الصدارة في حجم صادرات المحافظة إذ بلغت صادراته 99 مليون دولار، وجاء قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 2.5 مليون دولار ثم قطاع المواد التموينية بصادرات بلغت 2.4 مليون دولار في حين توزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات التعدينية والإنشائية والبلاستيكية والتعبئة والتغليف والكرتون والهندسية والكهربائية والكيماوية.



وأشار أبو حسان إلى أن مدينة الحسن الصناعية المؤهلة صدرت ما قيمته 100.4 مليون دولار من حجم صادرات المحافظة لشهر أيلول الماضي تلتها مدينة السايبر سيتي بصادرات بلغت 6.7 مليون دولار وتوزعت باقي الصادرات على مناطق مختلفة في المحافظة.



ونوه إلى أن السوق الأميركية استوعبت حوالي 83 مليون دولار من صادرات المحافظة في حين بلغت الصادرات للدول العربية 7.2 مليون دولار ودول الاتحاد الأوروبي 5 ملايين دولار وتوزعت باقي الصادرات على دول أخرى حول العالم منها دول جنوب شرق آسيا.

