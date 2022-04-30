11.3 مليار جنيه خسائر الأسهم المصرية في أبريل

الوكيل الاخباري-على الرغم من المحفزات التي أعلنتها الحكومة، سجلت البورصة المصرية خسائر خلال تداولات شهر أبريل الحالي، مدفوعة بتراجع قيم وأحجام التداول خلال شهر رمضان المبارك.



ووفق التقرير الشهري للبورصة المصرية، فقد تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.55%، حيث خسرت الشركات المدرجة نحو 11.3 مليار جنيه بعدما نزل رأس المال السوقي من مستوى 726.4 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر مارس الماضي، إلى نحو 715.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر إبريل الحالي.



على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 11047.70 نقطة.

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