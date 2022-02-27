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الأحد، 27-02-2022 01:08 م

11.5 مليار دولار أرباح شركات بورصة قطر في 2021

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الوكيل الاخباري- سجلت الشركات المساهمة العامة المدرجة للتداول في بورصة قطر، نموا في صافي أرباحها خلال العام الماضي بلغت نسبته 41.4 بالمائة.

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ووفقا لموقع بورصة قطر الرسمي اليوم الأحد، بلغت قيمة أرباح الشركات المدرجة للتداول 41.9 مليار ريال (11.5 مليار دولار) في 2021 مقارنة بنحو 29.63 مليار ريال خلال العام 2020.


ويجري تداول أسهم 48 شركة مساهمة عامة في بورصة قطر من خلال 7 قطاعات.


وبلغت قيمة التوزيعات النقدية التي أوصت الشركات بتوزيعها على مساهميها، 23.5 مليار ريال وهو ما يمثل 56 بالمائة من إجمالي صافي الأرباح المحققة.


وتصدرت شركة صناعات قطر قائمة الشركات من حيث نسبة وقيمة التوزيعات النقدية للمساهمين التي بلغت قيمتها 6 مليارات ريال عبر توزيع ريال لكل سهم، وهو أعلى نسبة بين الشركات حتى الآن، في حين جاء بالمركز الثاني مجموعة بنك قطر الوطني التي ستقوم بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 5.08 مليار ريال على مساهميها عبر توزيع 55 درهما للسهم.


بترا

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