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السبت، 18-06-2022 09:58 ص

111.3 مليون دينار قيمة صادرات الأردن للعراق خلال الربع الأول من 2022

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الوكيل الإخباري - ارتفعت الصادرات الوطنية إلى العراق خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 32 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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ووفق آخر بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن أرقام دائرة الإحصاءات العامة، أن قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي 111.3 مليون دينار مقابل 84.5 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة مقدارها 26.8 مليون دينار.

 

وتركزت الصادرات الوطنية إلى العراق في العديد من القطاعات الصناعية، في مقدمتها الصناعات الغذائية، الهندسية والكهربائية، الألبسة، ورقية وكرتون، الكيماوية.


ووقع الأردن والعراق، بداية العام الماضي، العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات وتسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة، إضافة للمضي بتنفيذ خط النقل الهوائي الكهربائي مزدوج الدائرة الذي يربط محطة تحويل الريشة مع محطة تحويل القائم وإعادة دراسة الإجراءات على منفذ طريبيل (الكرامة) لتسهيل التبادل التجاري.


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