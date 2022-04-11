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12 مليون دولار صادرات القطاع الخاص القطري للأردن في 3 أشهر

الإثنين، 11-04-2022 12:30 م

12 مليون دولار صادرات القطاع الخاص القطري للأردن في 3 أشهر

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الوكيل الإخباري - بلغت قيمة صادرات القطاع الخاص القطري للأردن خلال الربع الأول من العام الحالي، قرابة 43.6 مليون ريال (12 مليون دولار).

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وذكر تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم الاثنين، أن صادرات القطاع الخاص القطري للأردن خلال أول ثلاثة أشهر من العام الحالي، سجلت نموا بنسبة 5.5 بالمئة ارتفاعا من 41.2 مليون ريال (11.3 مليون دولار) خلال الفترة المقابلة من العام 2021.


ووفقا للتقرير فان معظم صادرات القطاع الخاص القطري للأردن، تتركز على المواد الكيماوية المتنوعة، مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، والبارافين، والبولي إثيلين، وقضبان الحديد، والأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، وأكياس البلاستيك، وزيوت محركات السيارات، والسماد العضوي، والمحاليل الطبية، إضافة إلى بعض السلع والمنتجات الغذائية.


وتسعى غرفة تجارة وصناعة قطر إلى تشجيع القطاع الخاص القطري على تعزيز تجارته مع السوق الأردني بما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، خاصة أن القطاع الخاص القطري يعتبر السوق الأردني من الأسواق الرئيسية والوجهات الهامة على مستوى المنطقة لمنتجاته وصادراته من مختلف السلع، كما تعتمد قطر على السوق الأردني في تلبية جزء كبير من احتياجاتها من السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية الطازجة والمعلبة والمجمدة، خاصة منتجات الخضار والفاكهة.


وبحسب جهاز التخطيط والإحصاء القطري، بلغ حجم المبادلات التجارية بين الأردن وقطر خلال العام الماضي 660 مليون ريال (181.3 مليون دولار).


وحقق الأردن من هذه المبادلات، فائضا تجاريا مع قطر بقيمة 276 مليون ريال، من خلال تصدير بضائع وسلع للسوق القطري بقيمة 468 مليون ريال، في حين بلغت قيمة المستوردات 192 مليونا.


وبحسب الغرفة، يتجاوز عدد الشركات الأردنية القطرية المشتركة التي تعمل انطلاقا من السوق القطري حاليا، 1100 شركة تعمل في أنشطة متنوعة، أبرزها التجارة العامة والمقاولات والإنشاءات والتصميم الداخلي والصيانة وتنظيم المؤتمرات والمصارف والمحاسبة والوساطة العقارية والخدمات والتعليم والنجارة والمطابخ الجاهزة وغيرها.




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