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125 شركة أردنية مسجلة لدى مركز قطر للمال حتى نهاية الشهر الماضي

الأحد، 07-07-2024 01:41 م

125 شركة أردنية مسجلة لدى مركز قطر للمال حتى نهاية الشهر الماضي

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الوكيل الاخباري - تجاوز عدد الشركات الأردنية التي تمارس نشاطها التجاري انطلاقا من منصة مركز قطر للمال، نحو 125 شركة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، وذلك مقابل 115 شركة في نهاية العام 2023.

وذكر الموقع الرسمي لمركز قطر للمال الذي يعد أحد أكبر المراكز المالية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط، في بيانات حديثة اليوم، أن مجالات الأنشطة التي تمارسها الشركات الأردنية في مركز قطر للمال، تغطي عدة قطاعات اقتصادية متنوعة يتركز معظمها على التكنولوجيا المالية، وقطاع البنوك والصيرفة، وإدارة الأموال والادخار والاستثمار، وتقنية المعلومات، وقطاع الضيافة والخدمات العامة والتجارة والاستيراد والتصدير، والصناعات الصغيرة والذكاء الاصطناعي.

وتحظى الشركات الأردنية المسجلة لدى مركز قطر للمال، بحضور قوي، ونمو متواصل، فيما يحتل الأردن المركز الأول عربيا بعد قطر في عدد الشركات العاملة تحت مظلة المركز.

ويتيح مركز قطر للمال للشركات الأردنية، منصة عالية المستوى تساعد هذه الشركات في تأسيس عملياتها التجارية في قطر وإدارتها والتوسع إلى أسواق أخرى في المنطقة وخارجها.

ويتجاوز حجم الأصول التي يديرها مركز قطر للمال حاليا 28 مليار دولار.

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