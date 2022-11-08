13 ألف برميل يوميا واردات الأردن من نفط العراق خلال أكتوبر

الوكيل الإخباري - كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، اليوم الثلاثاء أن إجمالي واردات الأردن من نفط العراق خلال شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي بلغت 405550 برميل بمعدل 13 ألف برميل يومياً.

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وأوضح في تصريح صحفي، أن إجمالي كميات مادة النفط الخام العراقي الموردة للمملكة منذ الأول من شهر أيلول/ سبتمبر 2021 ولغاية نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022 بلغت نحو 3 ملايين برميل تم نقلها بواسطة 11565 صهريج عراقي وأردني من موقع مستودع كركوك الحديث إلى موقع مصفاة البترول الأردنية/ الزرقاء.



ويستورد الأردن النفط الخام العراقي بموجب مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام الموقعة بين الحكومتين الأردنية والعراقية المعمول بها منذ مطلع شهر أيلول/ سبتمبر عام 2021 ويقوم الجانب الأردني بموجبها بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط بمعدل 10 آلاف برميل يومياً على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً 16 دولار للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية واجور النقل.



ويلتزم الجانب الأردني بموجب هذه المذكرة بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي من مستودع كركوك الحديث في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء/ الأردن ويتم توزيع الصهاريج مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية.