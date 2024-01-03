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130 مليون دولار تحويلات الأردنيين العاملين في قطر خلال 2023

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الأربعاء، 03-01-2024 10:41 ص

130 مليون دولار تحويلات الأردنيين العاملين في قطر خلال 2023

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الوكيل الإخباري - بلغت قيمة تحويلات العاملين الأردنيين في قطر خلال العام الماضي 2023، نحو 475 مليون ريال (130 مليون دولار).

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ووفقا لعاملين في بنوك تجارية وشركات صرافة بالسوق القطري، فقد سجلت هذه التحويلات المالية نموا بنسبة 10 بالمئة، مقارنة مع قيمتها خلال عام 2022، والتي بلغت قرابة 426 مليون ريال (117 مليون دولار).


وقالوا اليوم الأربعاء، إن البيانات الدورية المجمعة لحركة التحويلات المالية الصادرة عن البنوك التجارية وشركات الصرافة في قطر، تشير بشكل واضح إلى استمرار نمو تحويلات الجالية الأردنية العاملة في قطر بشكل متصاعد بالنظر إلى ازدياد تعداد أفراد هذه الجالية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مقارنة مع السنوات القليلة الماضية.


وشددوا على أن قطر تعد واحدة من الوجهات الخليجية المهمة للعمالة الأردنية، حيث يشغل العديد من الأردنيين وظائف ومواقع عمل في مجموعة متنوعة من القطاعات، وفي مستويات مختلفة في القطاعين العام والخاص، موضحين أن التحويلات المالية التي يرسلونها بشكل دوري لذويهم، تشكل جزءًا مهمًا من الاقتصاد الأردني وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاستقرار المالي ومستوى المعيشة لأسرهم، وتلبي الالتزامات والمتطلبات المتربة عليهم مثل القروض وتكاليف الدراسة والرعاية الصحية والإسكان.


ويعمل معظم الأردنيين في قطر في قطاعي التعليم والصحة الحكوميين، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية والطبية الخاصة، فيما تعمل شرائح واسعة في قطاعات متنوعة، مثل القطاع المالي والمصرفي وشركات العقارات والمقاولات والبناء والصناعة والضيافة والسياحة والأغذية وشركات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات، كما تعتبر تحويلات العاملين الأردنيين في قطر مصدرًا هامًا للعملة الصعبة، وهو أمر يسهم في تعزيز الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي الأردني.


ويتجاوز تعداد الجالية الأردنية المتواجدة في قطر حاليا، نحو 70 ألفا، معظمهم يصنفون ضمن القوى العاملة في البلاد.


وتعهدت قطر قبل عدة سنوات، بتوفير 20 ألف فرصة عمل للشباب الأردني في سوق العمل القطري، حيث تم تنفيذ نصفها حتى نهاية العام الماضي من خلال توفير نحو 10 آلاف وظيفة ضمن المرحلة الأولى، في حين يجري العمل حاليا على استكمال توفير العدد المتبقي من المنحة في مرحلتها الثانية.


وبلغت قيمة تحويلات العاملين الأردنيين في قطر خلال العام 2022 نحو 440 مليون دولار (312 مليون دينار)، بزيادة قدرها 10 بالمئة مقارنة بـ 400 مليون دولار (283.6 مليون دينار) خلال عام 2021.

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