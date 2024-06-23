الأحد 23-06-2024
الوكيل الاخباري
 

15.6 مليون دينار تحويلات العاملين الأردنيين في قطر خلال عيد الأضحى المبارك

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الأحد، 23-06-2024 10:42 ص

15.6 مليون دينار تحويلات العاملين الأردنيين في قطر خلال عيد الأضحى المبارك

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الوكيل الاخباري - بلغت قيمة تحويلات العاملين الأردنيين في قطر خلال فترة عيد الأضحى المبارك، نحو 22 مليون دولار (15.6 مليون دينار).

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وذكر مسؤولو شركات تحويل أموال وصرافة في السوق القطري، أن قيمة هذه التحويلات سجلت ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 4.54 بالمئة لدى مقارنتها مع الفترة المماثلة من العام 2023، حيث بلغت قيمتها آنذاك حوالي 21 مليون دولار (14.8 مليون دينار).


وأشار مسؤولو شركات الصرافة القطرية الذين تحدثوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إلى أن فترة عيد الأضحى المبارك وفترات الأعياد والمناسبات العامة عموما، تشهد ارتفاعا ملحوظا في معدلات تحويل الأموال من قبل الجالية الأردنية وبعض الجاليات الأخرى المتواجدة في قطر، مقارنة مع باقي أيام السنة الأخرى.


وأوضحوا أن ارتفاع وتيرة التحويلات المالية من قبل العمالة الأردنية، يبدأ بالتصاعد التدريجي بشكل عام، قبل حلول عيد الأضحى المبارك بنحو أسبوعين إلى 3 أسابيع، وهو ما يساهم في زيادة معدلات التحويلات بشكل ملحوظ إذا ما قورنت بالفترات والأيام الأخرى الاعتيادية.

 

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