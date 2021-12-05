%15.8 ارتفاع الصادرات الأردنية و21.2% ارتفاع المستوردات

الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 قد بلغت 4719.2 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 13.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

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وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 ما مقداره 4283.4 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 15.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وبلغت قيمة المعاد تصديره 435.8 مليون ديناراً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بانخفاض نسبته 4.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 10894.7 مليون ديناراً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بارتفاع نسبته 21.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.



وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية قد بلغ 6175.5 مليون ديناراً، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بنسبة 27.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 43.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، في حين بلغت نسبة التغطية 46.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 بانخفاض مقداره 2.9 نقطة مئوية.



وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها من مصنرات بنسبة 13.1%، والأسمدة بنسبة 80.1%، والبوتاس الخام بنسبة 15.2%، ومحضرات الصيدلة بنسبة 5.7%، والفوسفات الخام بنسبة 43.0%، والمنتجات الكيماوية بنسبة 25.6%. أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 16.4%، والعربات والدراجات وأجزائها بنسبة 25.3%، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 23.4%، والحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 532.2%، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 9.4%، والحبوب بنسبة 16.8%.



أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 14.1% ومن ضمنها السعودية بنسبة 31.2%، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 22.5% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 22.9%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 22.8% ومن ضمنها الهند بنسبة 49.4%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 31.1% ومن ضمنها بلجيكا بنسبة 216.0%. أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 38.7% ومن ضمنها السعودية بنسبة 37.2%، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 0.9% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 2.7%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 22.0% ومن ضمنها الصين الشعبية بنسبة 12.2%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 15.0% ومن ضمنها ألمانيا بنسبة 10.2%.



أما على الصعيد الشهري فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية 537.7 مليون ديناراً خلال شهر أيلول عام 2021 مقابل 467.8 مليون ديناراً خلال الشهر ذاته من عام 2020، مما يشير إلى ارتفاع مقداره 14.9%. ويعود السبب في ذلك، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الأسمدة الازوتية أو الكيماوية من 36.0 مليون ديناراً في شهر أيلول 2020 إلى 72.8 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2021 بارتفاع بلغ 102.2%، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الخضار والفواكه لتصل إلى 44.3 مليون ديناراً في شهر أيلول عام 2021 مقارنة مع 25.4 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2020 بارتفاع بلغ 74.4%، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الفوسفات الخام من 20.7 مليون ديناراً في شهر أيلول عام 2020 إلى 31.4 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2021 بنسبة 51.7%، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من البوتاس الخام من 42.3 مليون ديناراً في شهر أيلول عام 2020 إلى 51.1 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2021 بنسبة 20.8%. كما وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من المنتجات الكيماوية غير العضوية، والآلات والمعدات الكهربائية والآلية، والألمنيوم ومصنوعاته، والألبسة وتوابعها من المصنرات، والحديد الصب، وعجائن الخشب، والتبغ وأبداله. وشكلت الصادرات من السلع المشار إليها ما نسبته 70.9% من مجموع قيمة الصادرات الوطنية في شهر أيلول عام 2021 مقارنة بما نسبته 59.4% من قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهر ذاته من عام 2020. وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات بنسبة 53.6%، وبيض المائدة بنسبة 80.6%، ومصنوعات من حجر أو اسمنت بنسبة 60.5%، والبن والشاي والبهارات بنسبة 32.4%. كما وانخفضت قيمة الصادرات الوطنية من الفيول اويل في شهر أيلول عام 2021.





الجدول 1: أهم السلع المصدرة والمستوردة خلال الأشهر التسعة الأولى من عامي 2020 و2021

(القيمة بالمليون دينار أردني)

الصادرات الوطنية

المستوردات

السلع

2020*

2021*

نسبة التغير (%)

السلع

2020*

2021*

نسبة التغير

(%)

الألبسة وتوابعها من مصنرات

864.0

977.2

13.1

النفط الخام ومشتقاته

1029.7

1198.8

16.4

الأسمدة

280.4

504.9

80.1

العربات والدراجات وأجزائها

629.6

788.7

25.3

البوتاس الخام

299.1

344.7

15.2

الآلات والأدوات الآلية وأجزائها

580.0

715.8

23.4

محضرات الصيدلة

290.1

306.5

5.7

الحلي والمجوهرات الثمينة

103.3

653.1

532.2

الفوسفات الخام

172.9

247.3

43.0

الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها

529.5

579.5

9.4

المنتجات الكيماوية

174.3

218.9

25.6

الحبوب

390.3

455.8

16.8

المواد الأخرى

1618.8

1683.9

4.0

المواد الأخرى

5723.1

6503.0

13.6

الصادرات الوطنية

3699.6

4283.4

15.8

إجمالي المستوردات (2)

8985.5

10894.7

21.2

المعاد تصديره

454.3

435.8

4.1-



إجمالي الصادرات الكلية (1)

4153.9

4719.2

13.6

العجز التجاري (1) – (2)

4831.6-

6175.5-

27.8

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة/ قسم التجارة الخارجية/ تقرير إحصاءات التجارة الخارجية خلال أيلول 2021

*ارقام اولية



الجدول 2: أهم الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية خلال الأشهر التسعة الأولى من عامي 2020 و2021

(القيمة بالمليون دينار أردني)

الصادرات الوطنية

المستوردات

التكتلات الاقتصادية

2020*

2021*

نسبة

التغير

(%)

التكتلات الاقتصادية

2020*

2021*

نسبة التغير (%)

دول منطقة التجارة الحرة

العربية الكبرى

1473.2

1681.0

14.1

دول منطقة التجارة

الحرة العربية الكبرى

2150.9

2984.2

38.7

منها السعودية

432.3

567.3

31.2

منها السعودية

1157.7

1588.4

37.2

دول إتفاقية التجارة الحرة

لشمال أمريكا

968.8

1186.9

22.5

دول إتفاقية التجارة

الحرة لشمال أمريكا

816.7

823.9

0.9

منها الولايات المتحدة

932.0

1145.1

22.9

منها الولايات المتحدة

704.0

723.0

2.7

الدول الآسيوية غير

العربية

723.2

887.9

22.8

الدول الآسيوية

غير العربية

3107.8

3793.0

22.0

منها الهند

362.8

542.1

49.4

منها الصين الشعبية

1404.4

1576.4

12.2

دول الاتحاد الأوروبي

109.0

142.9

31.1

دول الإتحاد الأوروبي

1823.5

2097.2

15.0

منها بلجيكا

9.4

29.7

216.0

منها ألمانيا

363.9

400.9

10.2

باقي التكتلات الاقتصادية

425.4

384.7

9.6-

باقي التكتلات الإقتصادية

1086.6

1196.4

10.1

منها سويسرا

173.9

44.1

74.6-

منها سويسرا

76.2

269.4

253.5