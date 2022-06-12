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الأحد، 12-06-2022 09:14 ص

160 مليون يورو قدمها الاتحاد الأوروبي للأردن لدعم برامج الطاقة خلال 10 سنوات

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الوكيل الإخباري - كشفت بعثة الاتحاد الأوروبي في المملكة، أن مجموع الدعم الذي قدمه الاتحاد للمملكة في مجال الطاقة خلال السنوات العشر الماضية بلغ 160 مليون يورو.

وقال مدير برامج الطاقة والبيئة والتغير المناخي في الاتحاد الأوروبي عمر أبو عيد إن هذا الدعم يأتي في مجال الطاقة الخضراء بشقيها الطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة بما فيها ملف تحفيز الشبكة الوطنية لاستيعاب الطاقة المتولدة من المشاريع في الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي والأردن شريكان في اتحاد المتوسط كما أنهما عملا خلال السنوات العشر الماضية في عدة مبادرات سواء من خلال المشاريع الثنائية التي أسفرت عن دعم مشاريع عدة وعلى الخصوص في قطاع الطاقة إضافة إلى دعم برامج ترشيد استهلاك الطاقة.

وقال إن الشراكة مع الأردن متجددة وكانت تركز بشكل كبير على الطاقة المتجددة أما خلال السنوات السبع القادمة سيتم التركيز على النمو الأخضر وبالتالي التركيز على استغلال الطاقة الخضراء بما يمكن القطاعات الأخرى مثل المياه والنقل والزراعة بالتشاركية والتكامل فيما بينها. 

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(الغد)


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