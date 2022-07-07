الخميس 07-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأمن: القبض على مطلوب خطر في قضايا المخدرات بالكرك

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب محليا بعد انخفاض حاد أمس

الحجاج يتوافدون على مشعر منى اليوم

وفاة و15 إصابة بحوادث السير في 24 ساعة

السير: ازدحام مروري في بعض شوارع عمان - أسماء

صندوق النقد لا يستبعد حدوث ركود اقتصادي عالمي العام المقبل

وفيات الخميس 7-7-2022

اجراء عملية نوعية لتضيق شريان الابهري المعقد لمريض خمسيني

المركزي يشيد بدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

%17 ارتفاع حجم تداول سوق العقار خلال النصف الأول من 2022

الخميس، 07-07-2022 08:56 ص

%17 ارتفاع حجم تداول سوق العقار خلال النصف الأول من 2022

house-scaled


الوكيل الإخباري - ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021؛ ليبلُغ نحو 2,636 مليون دينار، وفق إحصاءات دائرة الأراضي والمساحة.

اضافة اعلان


وأشارت الإحصاءات، اليوم الخميس، إلى انخفاض حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر حزيران بنسبة بلغت 7% مقارنةً بنفس الشهر من عام الماضي، وارتفاعٍ بلغت نسبته 60% مقارنة بالشهر السابق؛ ليبلُغ نحو 559 مليون دينار.


وبينت أن قيمة الإيرادات ارتفعت خلال النصف الأول من عام الحالي بنسبة 29% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي؛ لتبلُغ 119102313 ديناراً أردنياً.


وارتفعت قيمة الإيرادات خلال شهر حزيران من عام 2022 بنسبةٍ بلغت 6% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، و61% مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ 25988413 دينار.


وانخفضت قيمة إعفاءات الشقق خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة بلغت 3% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ لتبلُغ 53093053 دينار.


وأوضحت الإحصاءات أن قيمة إعفاءات الشقق انخفضت خلال شهر حزيران من عام 2022 بنسبة 30% مقارنةً بنفس الشهر من عام الماضي، وارتفاعٍ بلغت نسبته 56% مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ 10.511,384 دينار.


أما قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق فقد ارتفعت خلال النصف الأول من عام الحالي بنسبة بلغت %17 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ لتبلُغ 172195366 دينارا، وفق دائرة الأراضي والمساحة.


وأشارت إلى انخفاض قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر حزيران من عام 2022 بنسبة بلغت 7% مقارنةً بنفس الشهر من عام الماضي، وارتفاع بلغت نسبته 60% مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ 36499797 دينارا.


وارتفعت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة بلغت 34% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، حيث بلغت 143273394 ديناراً.


كما انخفاض القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر حزيران من عام 2022 بنسبة 8% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وارتفاع بلغت نسبته 11% مقارنةً بالشهر السابق؛ حيث بلغت 25525784 ديناراً.


وارتفعت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة بلغت 29%، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 11%، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 75% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021.


كما ارتفعت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال شهر حزيران 2022 بنسبة بسيطةٍ بلغت 0.3% مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وارتفاعٍ بلغت نسبته 50% مقارنةً بالشهر السابق، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 10%  مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وارتفاعٍ بلغت نسبته 73% مقارنةً بالشهر السابق، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت 26% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، و21% مقارنةً بالشهر السابق.


أما حركة بيع العقار في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي فقد انخفضت بنسبة بلغت 8%، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 3%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 10% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021.


وانخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر حزيران/يونيو 2022 بنسبة بلغت 26% مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وارتفاع بلغت نسبته 42% مقارنةً بالشهر السابق، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 24% مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وارتفعت بنسبةٍ بلغت 51% مقارنةً بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 26% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وارتفعت بنسبةٍ بلغت 39% مقارنةً بالشهر السابق.

 

المملكة

إقرأ ايضا
435377

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب محليا بعد انخفاض حاد أمس

بب

صندوق النقد لا يستبعد حدوث ركود اقتصادي عالمي العام المقبل

البنك المركزي (3)

المركزي يشيد بدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

ذهب2

عالمياً .. الذهب يهبط لأدنى مستوى في 7 أشهر

دولارات 2

دولة عربية سادس أغنى بلد في العالم

72022610657368054241

انخفاض جديد على اسعار الذهب في الاردن اليوم

أخبار متعلقة
0L5A1424

ارتفاع حجم التداول العقاري في الأردن 26% منذ مطلع العام الحالي

62a0662989c11

وزير الطاقة: الأردن يسعى لإطلاق مشروع ربط كهربائي بين دول المنطقة وأوروبا

.غغ

ارتفاع صادرات الاردن للبرازيل بنسبة 1600 % خلال 3 سنوات

0011

البنك الدولي: 17% من دخل الأسرة الأردنية يُنفق على النقل

2ac3e7f5-1635-4a9e-9174-2a3be1055c54

مذكرة تفاهم بين الاردن والتشيك للتعاون في مجال الطاقة والتعدين

انبوب نفطي

الصفدي : 80% من التحضيرات لإطلاق مشروع أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة تمت