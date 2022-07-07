%17 ارتفاع حجم تداول سوق العقار خلال النصف الأول من 2022

الوكيل الإخباري - ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021؛ ليبلُغ نحو 2,636 مليون دينار، وفق إحصاءات دائرة الأراضي والمساحة.

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وأشارت الإحصاءات، اليوم الخميس، إلى انخفاض حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر حزيران بنسبة بلغت 7% مقارنةً بنفس الشهر من عام الماضي، وارتفاعٍ بلغت نسبته 60% مقارنة بالشهر السابق؛ ليبلُغ نحو 559 مليون دينار.



وبينت أن قيمة الإيرادات ارتفعت خلال النصف الأول من عام الحالي بنسبة 29% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي؛ لتبلُغ 119102313 ديناراً أردنياً.



وارتفعت قيمة الإيرادات خلال شهر حزيران من عام 2022 بنسبةٍ بلغت 6% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، و61% مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ 25988413 دينار.



وانخفضت قيمة إعفاءات الشقق خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة بلغت 3% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ لتبلُغ 53093053 دينار.



وأوضحت الإحصاءات أن قيمة إعفاءات الشقق انخفضت خلال شهر حزيران من عام 2022 بنسبة 30% مقارنةً بنفس الشهر من عام الماضي، وارتفاعٍ بلغت نسبته 56% مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ 10.511,384 دينار.



أما قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق فقد ارتفعت خلال النصف الأول من عام الحالي بنسبة بلغت %17 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021؛ لتبلُغ 172195366 دينارا، وفق دائرة الأراضي والمساحة.



وأشارت إلى انخفاض قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر حزيران من عام 2022 بنسبة بلغت 7% مقارنةً بنفس الشهر من عام الماضي، وارتفاع بلغت نسبته 60% مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ 36499797 دينارا.



وارتفعت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة بلغت 34% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021، حيث بلغت 143273394 ديناراً.



كما انخفاض القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر حزيران من عام 2022 بنسبة 8% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وارتفاع بلغت نسبته 11% مقارنةً بالشهر السابق؛ حيث بلغت 25525784 ديناراً.



وارتفعت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة بلغت 29%، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 11%، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 75% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021.



كما ارتفعت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال شهر حزيران 2022 بنسبة بسيطةٍ بلغت 0.3% مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وارتفاعٍ بلغت نسبته 50% مقارنةً بالشهر السابق، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 10% مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وارتفاعٍ بلغت نسبته 73% مقارنةً بالشهر السابق، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت 26% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، و21% مقارنةً بالشهر السابق.



أما حركة بيع العقار في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي فقد انخفضت بنسبة بلغت 8%، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 3%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 10% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021.



وانخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر حزيران/يونيو 2022 بنسبة بلغت 26% مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وارتفاع بلغت نسبته 42% مقارنةً بالشهر السابق، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 24% مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وارتفعت بنسبةٍ بلغت 51% مقارنةً بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 26% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021، وارتفعت بنسبةٍ بلغت 39% مقارنةً بالشهر السابق.

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