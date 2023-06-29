18.8 تريليون دولار قيمة الأصول الموحدة لأكبر 100 بنك أمريكي

الوكيل الاخباري -

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تمتلك أكبر 100 بنك في الولايات المتحدة ما مجموعه 18.8 تريليون دولار من الأصول الموحدة، لكن الانهيارات الأخيرة للبنوك متوسطة الحجم مثل سيليكون فالي، وفيرت ريبابليك، تسببت في مخاوف في جميع أنحاء العالم المصرفي.أكبر بنك في أمريكا هو جي بي مورغان تشيس بأصول تزيد عن 3.267 تريليون دولار، ويأتي بنك أوف أمريكا في المرتبة الثانية نحو 2.518 تريليون دولار.في المرتبة الثالثة جاء سيتي بنك بنحو 1.721 تريليون دولار، ثم بنك ويلز فارجو بنحو 1.687 تريليون دولار، ثم يو إس بانكورب بنحو 590.46 مليار دولار، وفقا لبيانات "visualcapitalist".في المرتبة السادسة جاء تراست بنك بنحو 564.83 مليار دولار، بي إن سي بنك بنحو 556.31 مليار دولار، تلاه بنك غولدمان ساكس بنحو 490.79 مليار دولار.وجاء في المرتبة التاسعة كابيتال ون بنحو 469.43 مليار دولار، ثم تي دي بنك بنحو 401.24 مليار دولار.تمثل البنوك التي تحتل المرتبة الأولى والثانية مجتمعة حوالي 30% من الأصول الموحدة في هذه القائمة.