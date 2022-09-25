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الأحد، 25-09-2022 04:42 م

18472 ضبوطات هيئة الطاقة والمعادن العام الماضي

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الوكيل الإخباري - ارتفعت الضبوطات التي حررتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، العام الماضي إلى 18472 مقارنة مع 13956 ضبطا العام قبل الماضي، فيما ارتفعت الجولات التفتيشية إلى 2531 جولة مقارنة مع 2154 جولة عام 2020.

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وتوزعت الضبوطات بواقع 18346 في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و126 في قطاع التعدين، فيما لم تسجل ضبوطات في قطاعي العمل الإشعاعي والنووي والنفط ومشتقاته.

وتوزعت الجولات التفتيشية التي نفذتها الهيئة، بواقع 1713 جولة في قطاع التعدين، و 414 جولة في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و228 في قطاع النفط ومشتقاته، و176 جولة تفتيشية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.


وأشارت احصائيات الهيئة، إلى أن عدد العينات المفحوصة من المعادن بلغ 229 عينة، و1024 عينة من المواد المشعة، فيما بلغ عدد التصاريح الممنوحة في قطاع العمل الاشعاعي 519 تصريحا: توزعت بواقع 182 لاستيراد المواد المشعة، و 72 لإعادة تصدير المواد المشعة، و59 لنقل مواد مشعة، و 161 لاستيراد الأجهزة الإشعاعية، و 16 تصريحا لإعادة تصدير الأجهزة الاشعاعية.

وبخصوص المواد المصدرة، أظهرت الإحصائيات تصدير 1645.5 ألف طن من الخامات المعدنية، و30 جهازا إشعاعيا منقولا بالعبور، فيما بلغ عدد المواد المشعة المعاد تصديرها 79 مادة، و27 جهازا إشعاعيا معاد تصديرها.

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