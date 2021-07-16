الجمعة 16-07-2021
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189 مليار دولار إجمالي ودائع المقيمين في قطر

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الجمعة، 16-07-2021 02:30 م

189 مليار دولار إجمالي ودائع المقيمين في قطر

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، أن إجمالي ودائع المقيمين في قطر بلغت حتى نهاية الشهر الماضي، نحو 689 مليار ريال (189.2 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 2.4 بالمئة مقارنة بـ 673 مليار ريال (184.8 مليار دولار) خلال ذات الفترة من العام الماضي.

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ووفقاً للبيانات، فقد ارتفعت موجودات البنوك التجاريّة القطرية، ومطلوباتها مع نهاية الشهر الماضي بمقدار 165.7 مليار ريال، وبنسبة 10.3 بالمئة عن شهر حزيران من عام 2020، لتصل إلى مستوى 1.76 تريليون ريال.


وبحسب البيانات، فإن إجمالي الاحتياطيات من النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي ارتفع مع نهاية الشهر الماضي إلى مستوى 87.5 مليار ريال.

 




 

 


 

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