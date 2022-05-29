190 مليون دينار تحويلات الاردنيين في قطر خلال 5 أشهر

الوكيل الإخباري - بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في قطر خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي، نحو 190 مليون دولار، بارتفاع نسبته 7.9 بالمئة مقارنة بـ 175 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام 2021.

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وقال مسؤولو شركات صرافة وتحويل أموال في السوق القطري، إن حجم تحويلات العمالة الأردنية في قطر، تشهد نموا ملحوظا منذ بضع أعوام.

وبينوا أن السبب في ذلك ربما يعود إلى تزايد أفراد العمالة الأردنية المتواجدين في قطر خلال الفترة الماضية.



وتقدر أعداد الجالية الأردنية في قطر حاليا بنحو 70 ألفا، مقارنة بـ 60 ألفا قبل نحو ثلاثة أعوام.



ويعود تزايد أعداد الأردنيين العاملين بقطر في الآونة الأخيرة، إلى تشغيل حوالي 10 آلاف أردني من الشباب الأردني خلال الفترة الماضية، تنفيذا للمبادرة الأولى لأمير قطر، بتوفير فرص عمل لـ 10 آلاف أردني في القطاعين الحكومي والخاص في قطر، والتي تم إطلاقها عام 2018، والمبادرة الثانية بتوفير عدد مماثل من فرص العمل والتي أطلقت خلال شهر شباط عام 2020.

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