193 مليون دينار تداولها الأردنيون عبر المحافظ الالكترونية الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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بين تقرير نظام (جوموبي ) للمحافظ الالكترونية لشهر كانون الثاني الماضي ارتفاعاً في عدد المستخدمين بنسبة 0.1%، بالمقارنة مع ما كان عليه في شهري كانون الأول 2022 وتشرين الثاني 2022، وبعدد وصل الى 2.05 مليون مستخدم.وأشارت الأرقام الخاصة بالتقرير، الذي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" إلى أنه بلغت نسبة مستخدمي نظام المحافظ الالكترونية من الأردنيين 88% بعدد إجمالي وصل إلى 1.78 مليون مستخدم، فيما وصلت نسبة المستخدمين من غير الأردنيين إلى 12% بعدد إجمالي بلغ 0.25 مليون مستخدم، حيث كان الذكور منهم 1.22 مليوناً بنسبة 60.4%، والاثاث 0.80 مليون بنسبة 39.6%.وعن عدد حركات الدفع التي تمت من خلال المحافظ خلال الشهر الماضي، بينت الأرقام أنها ارتفعت بنسبة 4.4% بعدد وصل إلى 14.57 مليون حركة، بالمقارنة مع شهري كانون الأول 2022 وتشرين الثاني 2022 .وتوزعت الحركات التي تمت على النظام بـ 65 ألف حركة شراء بنسبة 4.1%، و96 ألف حركة ايداع بنسبة 6.1%، 129 ألف حركة سحب بنسبة 8.2%، و 1.283 ألف حركة تحويل أموال بنسبة 81.5%ووصلت القيم المالية للحركات التي تمت عبر النظام خلال الشهر الماضي إلى 193 مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت 2.7% بالمقارنة مع شهري كانون الأول 2022 وتشرين الثاني 2022 .