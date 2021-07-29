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الخميس، 29-07-2021 12:48 م

2ر30% نسبة عجز الميزان التجاري للمملكة مع الاتحاد الأوروبي لنهاية أيار

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الوكيل الإخباري - ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول الاتحاد الأوروبي لنهاية شهر أيار من العام الحالي، بنسبة 2ر30 بالمئة ليصل إلى حوالي 052ر1 مليار دينار مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، البالغة حوالي 6ر807 مليون دينار.

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وبحسب التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي لنهاية أيار الماضي، بنسبة 7ر29 بالمئة لتبلغ حوالي 2ر78 مليون دينار، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي والبالغة حوالي 3ر60 مليون دينار.

 

كما ارتفعت قيمة المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي لنهاية شهر أيار الماضي، بنسبة 3ر30 بالمئة لتبلغ 131ر1 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 9ر867 مليون دينار. يشار إلى أن العجز التجاري للمملكة ارتفع لنهاية شهر أيار من عام 2021، بنسبة 4ر30 بالمئة ليبلغ 200ر3 مليار دينار، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 454ر2 مليار دينار.

 




 

 


 

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