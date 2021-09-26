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الأحد، 26-09-2021 04:40 م

2.2 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية في قطر

قطر


الوكيل الإخباري - حققت التجارة الإلكترونية في قطر، نمواً بنسبة 47 بالمئة إلى 2.2 مليار دولار العام الماضي، مقابل 1.5 مليار دولار عام 2019.

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وتوقعت غرفة تجارة قطر في دراسة حديثة أصدرتها اليوم ، أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في قطر بنهاية العام الحالي إلى نحو 2.3 مليار دولار.


وتطرقت الدراسة إلى مدى إسهام التجارة الإلكترونية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، فضلا عن تناولها موضوع الإنفاق والنمو الحالي لقطاع التجارة الإلكترونية في قطر، والتشريعات والقوانين والتسهيلات التي تقدمها الدولة لتسهيل ودعم التجارة الإلكترونية.

 

بترا


 




 

 


 

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