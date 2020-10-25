2.279 مليار دينار قيمة المبالغ المسحوبة من المنحة الخليجية حتى حزيران الماضي

الوكيل الاخباري - بلغ إجمالي قيمة المبالغ المسحوبة من منحة خليجية مقدمة للأردن منذ 2012 ولغاية شهر حزيران/يونيو 2020، نحو 2.279مليار دينار، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الأحد.

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وتوزعت قيمة المنح الموقعة لتاريخه والتي تقدر بـ2.631 مليار دينار من أصل قيمة المنحة الخليجية المقدمة للأردن والبالغة 2.658 مليار دينار، والمقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، على "الصندوق السعودي للتنمية 886 مليون دينار، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 886 مليون دينار، والصندوق أبو ظبي للتنمية 859 مليون دينار".



وقالت الوزارة، إنه "يتم السحب من المنحة الخليجية بطريقة التعويض؛ أي بعد أن تقوم الحكومة بصرف مطالبات المشاريع وبعد أن يتم إرسال جميع معززات الصرف للمقاول أو المورد".



وأوضحت أن المبلغ المتبقي من المنحة الإماراتية والمقدر بـ27 مليون دينار، لم تستلم الحكومة أي مبلغ، إلا بعد أن تكون قد أنفقته حسب الإجراءات الحكومية المعتمدة، مبينة أن قيمة المنحة الإماراتية الإجمالي تبلغ 886 مليون دينار، حيث طلب صندوق أبو ظبي للتنمية أن يبقى المبلغ احتياطي لحين استكمال تنفيذ المشاريع.



وتوزعت المنح الموقعة حسب القطاعات، قطاع الطرق 624 مليون دينار، والصحة 481 مليون دينار، الطاقة 415 مليون دينار، التنمية المحلية 376 مليون دينار، المياه والصرف الصحي 216 مليون دينار، التعليم العالي 196 مليون دينار، التعليم 141 مليون دينار، الاستثمار 98 مليون دينار، النقل 44 مليون دينار، إضافة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 35 مليون دينار.



ويبلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها 58 مشروعا، في حين وصل عدد المشاريع التي مازالت قيد التنفيذ 15 مشروعا، ومشروعا واحدا قيد الدراسة، وهي المشاريع التي يتم دراسة تمويلها من خلال الحكومة أو الجهة المانحة إضافة إلى مشروع آخر قيد التحضير، وفق الوزارة.



وأضافت أن "المشاريع التي تم الانتهاء من سحب تمويلها بلغ عددها 50 مشروعا، وهي المشاريع المستمرة المدرجة بالموازنة والتي تم تحديد مبلغ معين من المنحة الخليجية لتمويلها وتم سحب كامل هذه المنحة، ولكن بعض المشاريع ما زالت تنفذ حيث إنه بند سنوي مثل صيانة المستشفيات وصيانة المدارس".

المصدر : بترا







