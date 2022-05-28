السبت 28-05-2022
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السبت، 28-05-2022 10:26 ص

2.75 مليار دولار من البنك الدولي كقروض وتمويل للأردن

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الوكيل الإخباري - بلغت محفظة عمليات البنك الدولي الجاري تنفيذها في الأردن 15 مشروعاً بقيمة 2.75 مليار دولار على شكل قروض وتمويل مُيسَّر ومنح، حتى نهاية آذار الماضي.

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وصرف البنك نحو 46.42% من النسبة الكلية لتمويل هذه المشاريع وبإجمالي 1.48 مليار دولار من مجموع الارتباطات البالغة قيمتها 2.75 مليار دولار، حيث توسَّعت محفظة البنك في الأردن بسرعة لمساندة الإصلاحات في السنوات المالية 2020-2022 لتعزيز التصدي لجائحة كورونا والتعافي من آثارها.


واستخدمت مجموعة البنك موارد تمويلية مُيسَّرة لمساندة التدابير التي يتخذها الأردن للتصدي لآثار الأزمة السورية، من خلال تخصيص 200 مليون دولار له من المؤسسة الدولية للتنمية بصورة استثنائية وإنشاء البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر الذي استُخدم للمساعدة في تمويل عدة مشروعات في الأردن.


وتغطي المشروعات الجاري تنفيذها 10 قطاعات، ففي قطاع التمويل والتنافسية والابتكار، أطلق مشروع الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج - بقيمة 349 مليون دولار (بتمويل مشترك بقيمة 51 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر)، إضافة إلى مشروع آخر لتمويل الشركات الناشئة الابتكارية بقيمة 50 مليون دولار.


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