الخميس 03-03-2022
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الخميس، 03-03-2022 03:11 م

20 مليار دولار خسائر روسيا يوميا جراء غزو أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - شنت روسيا هجوما واسع النطاق على أوكرانيا المجاورة، ووصل القتال منذ ذلك الحين إلى العاصمة كييف، وزعمت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية أن أكثر من 2000 مدني لقوا حتفهم جراء الغزو حتى الآن.

تمت إدانة تصرفات الجيش والحكومة الروسية عالمياً من قبل المجتمع الدولي، وفرضت مجموعة من العقوبات، على أمل ردع العدوان من خلال زعزعة استقرار اقتصاد البلاد. في حين أن العقوبات لم تفعل شيئاً يذكر لإبعاد نظام فلاديمير بوتين عن طموحاته التوسعية - ولكن جنباً إلى جنب مع التكاليف العسكرية الباهظة، فقد يكون لها تأثير أوسع هذه المرة.

وادعت نائب وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار، على صفحتها على فيسبوك بأن القوات الروسية فقدت ما يقرب من 5000 جندي خلال الغزو، كما أشارت أيضاً إلى أن القوات الروسية فقدت حوالي 146 دبابة و27 طائرة حربية و26 طائرة هليكوبتر.

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