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الإثنين، 28-12-2020 11:59 ص

206 مستثمرين يحصلون على الجنسية الأردنية

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الوكيل الإخباري - بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية منذ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وحتى اليوم 206 مستثمرين من جنسيات عربية وأجنبية، حسب رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة.

وقال حرتوقة، الاثنين، إن حجم الاستثمارات كان لها أثر مباشر على الاقتصاد الوطني وصل إلى 867 مليون دينار أردني، ما يعادل 1.221 مليار دولار، وبعدد عمالة يصل إلى 7326 عاملا، فيما لا يزال هناك 30 طلبا قيد الدراسة.

وأضاف، أن عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية وصل إلى 200 مستثمر؛ كمشروع قائم بحجم استثمار يصل إلى 854 مليون دينار.

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ومن خلال إيداع وديعة وشراء سندات خزينة، بلغ عدد المستثمرين 5 بحجم استثمار يصل إلى 12 مليونا، بينما عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية من خلال شراء أسهم كان عبارة عن مستثمر واحد، بحجم استثمار يصل إلى مليون دينار أردني.

وبين، أن الجنسيات التي تقدمت للحصول على الجنسية الأردنية مقابل الاستثمار في الأردن متنوعة، "سورية، عراقية، فلسطينية، فنلندية، كندية، لبنانية، يمنية، أمريكية، باكستانية، هندية، وسانت كيتس آند نيفيس.

وأشار حرتوقة، إلى أن منح الجنسية الأردنية للمستثمرين مقابل إقامة مشاريع استثمارية، جاء لغايات تحفيز البيئة الاستثمارية، وتوطين الاستثمارات القائمة، وإيجاد فرص عمل للأردنيين.



 




 

 


 

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