2195 جهاز صراف آلي في الأردن معظمها في عمّان

الوكيل الإخباري - بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي (ATM) في الأردن 2195 جهازا غالبيتها في العاصمة عمان، وفق تقرير نظام المدفوعات في الأردن لعام 2021 والمنشور على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الأردني.

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وأظهر التقرير أنه يوجد في المفرق 46 صرافا وجرش 28 وإربد 228 وعجلون 22 والبلقاء 87 ومأدبا 33 والزرقاء 147 وعمان 1412 ومعان 36 والكرك 55 والطفيلة 21 والعقبة 70، يضاف إلى ذلك 10 أجهزة متنقلة.



وبحسب التقرير تركزت أكثر أجهزة الصراف الآلي داخل فروع البنوك بنسبة تقارب 53% من إجمالي أجهزة الصراف الآلي.



وكان البنك المركزي قال في بيان سابق إن قطاع الدفع الإلكتروني، شهد تطورات إيجابية في سبيل التحول إلى بيئة دفع إلكترونية، من أهمها ارتفاع استخدام نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال، العام الماضي، بما نسبته 107% في عدد العمليات المنفذة، ونسبة 117% في قيمة عمليات الدفع، مقارنة مع عام 2020؛ إذ بلغ عدد الحركات 25 مليون حركة، بقيمة إجمالية بلغت ملياري دينار.



كما يلقي التقرير الضوء على التطور التنظيمي والتشريعي لنظام المدفوعات الوطني ومكوناته خلال عام 2021، كما يتضمن التقرير أهم المؤشرات الإحصائية ذات العلاقة بأنظمة وأدوات وقنوات الدفع الإلكترونية المستخدمة التي تعكس واقع قطاع المدفوعات في الأردن.



ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل في تقرير نظام المدفوعات في الأردن لعام 2021 على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الأردني (www.cbj.gov.jo).

المملكة