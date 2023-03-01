22 مليار دينار قيمة الأوراق المالية المسجلة بمركز الإيداع الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - بلغ عدد الأوراق المالية المسجلة لدى مركز إيداع الأوراق المالية لشهر شباط الماضي 7.4 مليار ورقة مالية وبقيمة إجمالية تقارب 22 مليار دينار أردني.

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وبلغت ملكية الأردنيين ما يقارب 5 مليارات ورقة مالية وبقيمة إجمالية تقارب 11.7 مليار دينار في حين سجلت الملكية لأعلى عشر جنسيات من دون الجنسية الأردنية ما يقارب 1.6 مليار ورقة مالية وبقيمة إجمالية تقارب 8.1 مليار دينار .



وحلت الجنسية السعودية في المرتبة الأولى من جهة الاستثمارات الأجنبية بواقع نحو 1.2 مليار دينار وبمجموع أوراق مالية بلغت 436 مليون ورقة مالية لنهاية شباط الماضي

