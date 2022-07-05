22 مليون طن حبوب عالقة بأوكرانيا

الوكيل الإخباري - لا تزال أزمة الحبوب العالقة في أوكرانيا تمثل تهديداً للأمن الغذائي العالمي، في ظل المعارك العسكرية مع روسيا، التي تحول دون تصديرها.

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وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية بنسبة 43 % على أساس سنوي إلى 1.41 مليون طن في يونيو الماضي، بحسب ما ذكرته وزارة الزراعة الأوكرانية، في مؤشر على الأضرار التي لحقت بقطاع رئيسي من الاقتصاد بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريحات له أمس، إن أوكرانيا، لديها 22 مليون طن من الحبوب عالقة حاليا في موانئها، هذا بالإضافة إلى 60 مليون طن أخرى من المتوقع حصادها في الخريف.



وتجري أوكرانيا محادثات مع تركيا والأمم المتحدة للحصول على ضمانات فيما يتعلق بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية.



وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي أمس إن المحادثات جارية في الواقع الآن مع تركيا والأمم المتحدة وممثلينا المسؤولين عن أمن الحبوب التي تغادر موانئنا. ( سكاي نيوز)

