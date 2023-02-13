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22.7% ارتفاع مستوردات المملكة من الألبسة العام الماضي

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الإثنين، 13-02-2023 02:05 م

22.7% ارتفاع مستوردات المملكة من الألبسة العام الماضي

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الوكيل الاخباري - ارتفعت مستوردات المملكة من الألبسة خلال العام الماضي بنسبة 22.7 % مقارنة مع عام 2021، وكان للصين الحصة الأكبر منها.

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وحسب أرقام إحصائية لنقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، وصلت مستوردات المملكة من الألبسة للعام الماضي 235 مليون دينار، مقابل 192 مليونا عام 2021.


ونالت الصين الحصة الأكبر من مستوردات البلاد من الألبسة خلال العام الماضي بنسبة 41 %، وبقيمة 97 مليون دينار، تلتها تركيا بقيمة 54 مليون دينار، ثم دول آسيا غير العربية باستثناء تركيا والصين 57 مليون دينار، فالدول العربية 17 مليون دينار.


ووفقا لأرقام النقابة، زادت كذلك مستوردات المملكة من الأحذية خلال العام الماضي بنسبة 21.9% ، لتصل إلى نحو 55 مليون دينار، مقارنة مع 45 مليون دينار لعام 2021.

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