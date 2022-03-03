23 باخرة قمح وشعير ستصل المملكة تباعاً حتى آب

الوكيل الاخباري - قال التلفزيون الأردني الخميس إن 23 باخرة قمح وشعير ستصل المملكة تباعا حتى آب القادم. اضافة اعلان





ووفق التقرير فإن 11 باخرة محملة بالقمح و12 بالشعير متوقع وصولها تباعا إلى الأردن خلال الثمانية الشهور الأولى من العام الحالي، وصل من كليهما 3 بواخر.



وتبلغ الكميات المتوقع وصولها إلى الأردن نحو 111 ألف طن من المادتين.



وقالت مديرة صناعة وتجارة العقبة المهندسة سهيلة البدور إن الكميات المتعاقد عليها من مادة القمح من منشأ رومانيا، فيما منشأ مادة الشعير من أستراليا.



وأضافت أن الوزارة تحاول تنويع مصادر الاستيراد لتلافي أي مخاطر، مشيرة إلى أن المخزون الاستراتيجي من مادة القمح يكفي لمدة تتراوح بين 15-18 شهراً، حيث تصل الكمية المخزنة في صوامع العقبة إلى حدود 112 ألف طن لغاية صباح اليوم.



أما بخصوص مادة الشعير فإن المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة 12 شهرا والكمية المخزنة في الصوامع تصل إلى حدود 40 ألف طن.