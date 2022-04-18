230.5 مليون دينار عائدات السياحة في المملكة خلال آذار الماضي

الوكيل الإخباري - كشفت ارقام صادرة عن البنك المركزي، أنه سُجل خلال شهر آذار الماضي، ارتفاعا في العائدات من الدخل السياحي بمقدار 230.5 مليون دينار، أو ما نسبته 346.3% عن مستواه خلال ذات الشهر من العام الماضي ليصل إلى 297.0 مليون دینار.
وأوضح البنك، أن هذا الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع عدد السياح خلال ذات الشهر بنحو 307.3 ألف سائح ليصل الى 381.1 ألف سائح.
وأشار إلى أنه خلال الربع الأول من عام 2022 حقق الدخل السياحي ارتفاعاً بقيمة 453.1 مليون دينار أو ما نسبته 251.4% ليصل إلى 633.3 مليون دينار، مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2021 وذلك نتيجة لارتفاع عدد السياح بنحو 584.1 ألف سائح ليصل الى 780.2 ألف سائح.
وشكل الدخل السياحي من الأردنيين غير المقيمين ما نسبته 34.3% من إجمالي الدخل السياحي، تلاه الدخل من الدول العربية (عدا دول الخليج) بما نسبته 24.2% من اجمالي الدخل السياحي، أبرزها العراق (7.0%)، وسوريا (6.6%)، وفلسطين (3.4%). أما في المرتبة الثالثة، فجاء الدخل السياحي من دول الخليج العربي بنسبة مساهمة بلغت 23.4%، ومن أبرزها السعودية (14.2%)، والكويت (4.7%) ، وعمان (1.6%).
وفي المرتبة الرابعة حلت الجنسية الأوروبية بنسبة مساهمة بلغت 9.3%، ومن أبرزها فرنسا (1.4%)، ألمانيا (1.3%)، وبريطانيا (%0.9). أما الولايات المتحدة الأمريكية، فشكلت ما نسبته 3.0% من إجمالي الدخل السياحي. اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
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