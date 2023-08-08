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الثلاثاء، 08-08-2023 01:16 م

234 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشاريع جديدة في الأردن

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الوكيل الإخباري - أعلن منسق برنامج التعاون عبر الحدود في الاتحاد الأوروبي الدكتور عصمت كرادشة، أن الاتحاد سيطلق الشهر المقبل برنامج "التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط"، بقيمة 234 مليون يورو، لتمويل مشاريع جديدة في قطاعات مختلفة بالأردن.

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وقال إن البرنامج سيوفر فرصا مناسبة وتمويلا كافيا لمشاريع مناسبة، داعيا إلى أهمية التقدم بمشاريع لهذا البرنامج والاستفادة من التمويل المقدم بعد إطلاقه الشهر المقبل.


جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الثلاثاء، بمائدة مستديرة نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، لعدد من الرياديين المستفيدين من مشروع "فرص عمل واستدامة بيئية باستخدام منتجات تكنولوجيا النانو لمحاصيل العنب في منطقة البحر المتوسط" الذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع برنامج حوض البحر الأبيض المتوسط، الممول من الاتحاد الأوروبي، عرضوا خلالها لمشاريعهم التي نفذوها وحجم الاستفادة منها ودورها في توفير فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية.


وقال كرادشة، إن برنامج التعاون عبر الحدود أحد المشاريع التمويلية من الاتحاد الأوروبي، الذي يمول مشاريع مشتركة مع 13 دولة مشاركة بالبرنامج، مشيرا إلى أن البرنامج يمول حاليا 80 مشروعا، منها 56 مشروعا بالأردن بقيمة 23.5 مليون يورو، تغطي عدة مجالات في البيئة ومكافحة التغير المناخي وغيرها، كما نوه إلى وجود مكتب للبرنامج في الأردن.

 

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