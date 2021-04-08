الوكيل الاخباري -

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تكبدت العملات الرقمية المشفرة خسائر صادمة خلال الساعات الماضية، عززتها التراجعات التي طالت عملة "بيتكوين" الأكثر قوة في سوق العملات الرقمية، خلال الساعات الماضية.وتشير البيانات المتاحة إلى أن القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية المشفرة تراجعت بنسبة 5.12% خاسرة نحو 102.4 مليار دولار، بعدما نزلت القيمة المجمعة للعملات الرقمية المشفرة من مستوى 1980 مليار دولار في تعاملات الثلاثاء إلى نحو 1877.6 مليار دولار في تعاملات الأربعاء.على صعيد "بيتكوين" فقد نزلت خلال الساعات الماضية بنسبة 3.5% خاسرة نحو 2060 دولار بعدما تراجعت من 58608 دولار في تعاملات أمس إلى نحو 56548 دولار في تعاملات الأربعاء. كما هوت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 4.14% خاسرة نحو 45.6 مليار دولار بعدما تراجعت قيمتها المجمعة من مستوى 1100.9 مليار دولار في تعاملات أمس إلى نحو 1055.3 مليار دولار في تعاملات الأربعاء.