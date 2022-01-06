247 مليون دولار فائض الميزان التجاري الأردني مع قطر في 4 اعوام

الوكيل الإخباري - حقق الاردن فائضا تجاريا مع قطر خلال السنوات الأربع الماضية بقيمة 898 مليون ريال (247 مليون دولار).

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واوضحت الارقام انه بلغ حجم الميزان التجاري بين البلدين في عام 2017 ( 1.095 ) مليار ريال، وارتفع في عام 2018 إلى 1.331 مليار، ثم انخفض عام 2019 إلى 802 مليون ريال، ليواصل انخفاضه إلى 660 مليون ريال عام 2020، ثم إلى 455 مليونا عام 2021.



وبلغت قيمة صادرات الأردن عام 2017 نحو 494 مليون ريال مقابل مستوردات بقيمة 601 مليون ريال، بعجز قيمته 107 ملايين ريال.



وارتفع الفائض التجاري عام 2019 إلى 330 مليون ريال لصالح الأردن، حيث بلغ حجم الصادرات الأردنية 566 مليون ريال، في حين بلغت قيمة المستوردات 236 مليون ريال.



وفي عام 2020، سجل الميزان التجاري بين البلدين، فائضا بقيمة 276 مليون ريال لصالح الأردن، حيث بلغت قيمة الصادرات الأردنية 468 مليون ريال، مقابل مستوردات بقيمة 192 مليونا.



وبلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى قطر خلال العام الماضي، 468 مليون ريال، في حين بلغت قيمة المستوردات 192 مليونا، لتكون قيمة الفائض التجاري 276 مليون ريال لصالح الأردن.