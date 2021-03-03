الأربعاء 03-03-2021
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 03-03-2021 02:55 م

2474 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي

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الوكيل الاخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الاربعاء 2474 طنا.

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وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 200 إلى 500 فلس، بصل ناشف من 250 إلى 450 فلسا، بطاطا من 250 إلى 550 فلسا، بندورة من 100 إلى 250 فلسا، كلمنتينا من 500 إلى 800 فلس، بلح من 500 إلى 1500 فلس.


-- (بترا)

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