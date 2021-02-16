الثلاثاء 16-02-2021
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الثلاثاء، 16-02-2021 03:24 م

255 نقطة تفصل بورصة السعودية عن أعلى مستوى في 6 سنوات

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الوكيل الاخباري - واصل مؤشر سوق الأسهم السعودي الرئيسي ارتفاعه للجلسة الثامنة على التوالي، إذ أغلق المؤشر اليوم مرتفعا بنسبة 0.5% عند مستوى 982 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق منذ 20 شهرا.

وبلغت قيمة التداولات 14.4 مليار ريال (نحو 3.84 مليار دولار)، وتعد الأعلى منذ شهرين ونصف.

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ويبقى أمام المؤشر 255 نقطة فقط لتسجيل أعلى مستوى في 6 سنوات، ليخترق أعلى مستوى سجله في شهر مايو من عام 2019، حينها بلغ 9337 نقطة.


وارتفع المؤشر خلال الجلسات الـ8 أكثر من 500 نقطة، بارتفاع نسبته 6%، وقاد ارتفاع المؤشر صعود سهم "بنك الراجحي" بنسبة 2%، وسجل سهم الراجحي أعلى إغلاق منذ عام 2006، وسط تداولات نشطة بقيمة 8.7 مليون سهم.


(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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