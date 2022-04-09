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السبت، 09-04-2022 04:16 م

258 مليون دولار الصادرات الصناعة للزرقاء والمفرق

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الوكيل الاخباري - ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية لمحافظتي الزرقاء والمفرق، خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 16 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة، إن قيمة الصادرات الصناعية لمحافظتي الزرقاء والمفرق للربع الأول من العام الحالي بلغت 258.3 مليون دولار أميركي مقارنة بـ222.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن انتعاش الأسواق الأميركية وزيادة الطلب على الغذاء والمستلزمات الأساسية في ظل الظروف العالمية ساهمت في زيادة الصادرات الصناعية للمملكة.


وبين أن صادرات الزرقاء والمفرق من المنتجات الصناعية خلال شهر آذار من العام الحالي زادت 5 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إذ ارتفعت من 85.4 مليون دولار خلال آذار 2021 إلى 89.6 مليون دولار خلال آذار 2022.


وأشار إلى أن صادرات المؤسسات الصناعية المنتسبة لغرفة صناعة الزرقاء إلى أسواق دول أميركا الشمالية معظمها إلى الولايات المتحدة الأميركية، شكلت ما نسبته 44.4 بالمئة من المجموع الكلي للصادرات بقيمة بلغت 114.6مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 107.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت7 بالمئة.


وبلغت قيمة الصادرات إلى الدول العربية خلال الربع الاول من العام الحالي 105.1مليون دولار تشكل 40.6 بالمئة من المجموع الكلي للصادرات مقارنة بـ 81.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 28 بالمئة.
وبين حمودة أن الصادرات إلى الدول الآسيوية غير العربية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 14 مليون دولار، مقارنة مع 13.9 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي.


في حين زادت قيمة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي خلال نفس الفترة بنسبة 45 بالمئة، إذ ارتفعت من 6.9 مليون دولار خلال الربع الاول من العام الماضي إلى 10 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي.


ولفت إلى أن صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات احتلت خلال الربع الأول من العام الحالي المرتبة الأولى بقيمة بلغت 127.28 مليون دولار أميركي، ثم الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية بـ43.25 مليون دولار، يليها الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 25.53 مليون دولار.


وجاء قطاع الصناعات الإنشائية رابعا إذ بلغت قيمة صادراته خلال الربع الأول من العام الحالي 21.66 مليون دولار، ثم قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية خامسا بقيمة صادرات بلغت 12.42 مليون دولار.


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