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السبت، 23-04-2022 10:27 ص

261 مصنعاً يبدأ الإنتاج في السعودية خلال مارس

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، عن بدء 261 منشأة صناعية مراحل إنتاجها في المملكة خلال مارس 2022، بحجم استثمارات يفوق 5.8 مليار ريال، فيما وصل عدد المنشآت الصناعية حتى نهاية الشهر ذاته إلى 10489 منشأة صناعية.

وكشف تقرير للمركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أن الاستثمارات الوطنية بلغت نسبتها 89% من المصانع التي بدأت الإنتاج خلال الشهر الماضي، فيما سجلت الاستثمارات الأجنبية نحو 8%، و3% مصانع أقيمت برؤوس أموال مشتركة.

وأشار التقرير إلى أن المنشآت الصناعية الصغيرة تمثل 74% من المصانع التي بدأت الإنتاج في شهر مارس الماضي، فيما جاءت المعادن اللافلزية في المرتبة الأولى نسبة إلى توزيع تلك المصانع بحسب نشاطها، ثم قطاع صناعة المنتجات الغذائية.

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