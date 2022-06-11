2724 دينار تكلفة رحلة الحج جوا هذا العام

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية ممثل شركات الحج والعمرة عصام الشاعر إن أسعار رحلات الحج جواً لهذا العام لم تتغير عما كانت عليه في عام 2019.



وأضاف الشاعر لـ " الوكيل الإخباري" أن تكلفة رحلة الحج جواً لهذا العام تصل إلى 2724 دينار على متن مختلف الخطوط الجوية بين الأردن والسعودية.



وأشار إلى أن هذا السعر يشمل رحلة الذهاب والاياب والإقامة في الفندق ووجبات الطعام وشراء الهدي.



وكان قد أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة أن تكلفة رحلة الحج براً لهذا العام وصلت 2414 دينار للحاج الواحد، من ضمنها الطعام والشراب والهدي والمواصلات والمساكن.



وبيّن الخلايلة أن حصة الأردن لتأدية فريضة الحج هذا العام بلغت 3622 شخصاً، مشيراً إلى أن عُمر المتقدم يجب ألا يتجاوز 65 عاما.

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