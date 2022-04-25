28.7% للإمارات والصين.. صادرات السعودية غير النفطية تقفز في فبراير

الوكيل الاخباري- كشفت صحيفة "الاقتصادية" أن صادرات السعودية غير النفطية خلال شهر فبراير الماضي، قفزت إلى 24.4 مليار ريال (6.51 مليار دولار)، لتشكل نحو 22.8 % من إجمالي صادرات المملكة في تلك الفترة.

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وفي تقرير لها استند إلى بيانات رسمية، أوضحت "الاقتصادية" أن "الصادرات غير النفطية سجلت نموا 30.8%، مقارنة بالفترة المماثلة من 2021 والبالغة 18.66 مليار ريال (4.97 مليار دولار)".



كما أشار التقرير إلى أن "قيمة الصادرات في فبراير تعد خامس أعلى قيمة شهرية في تاريخ السعودية، حيث إن صادرات ديسمبر 2021، هي الأعلى بقيمة 30 مليار ريال"، لافتا إلى أن "بذلك، تستمر الصادرات غير النفطية بتسجيل نمو على أساس سنوي وللشهر الـ14 على التوالي".



وذكر رصد وحدة التقارير في الصحيفة أن صادرات السعودية غير النفطية مقسمة إلى تسعة مصادر رئيسة، وهي المنتجات الكيماوية، ومصنوعات اللدائن والمطاط، ومصنوعات المعادن، ومعدات النقل، والآلات والمعدات الكهربائية، والمنتجات الحيوانية، والمواد الغذائية والمشروبات، ومصنوعات الورق، واللؤلؤ والأحجار الكريمة، مشيرا إلى أن المنتجات الكيماوية، وكذلك مصنوعات اللدائن والمطاط نحو 35.7 و31.1% من السلع المصدرة خلال فبراير الماضي، حيث بلغت صادراتهما نحو 8.73 و7.59 مليار ريال على التوالي"، في حين نمت صادرات المنتجات الكيماوية 80.2%، بينما نمت صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما 20.1%.



هذا وبين التقرير أن صادرات المعادن ومصنوعاتها جاءت ثالثا، بقيمة 2.11 مليار ريال وبنمو 40.8%، فيما قدرت صادرات معدات النقل للطائرات والبواخر وخلافها بنحو 1.45 مليار ريال، ليسجل هذا القسم تراجعا ملحوظا خلال فبراير بنحو 33%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 2.17 مليار ريال.



وبلغت صادرات منتجات صناعة الأغذية والمشروبات نحو 614 مليون ريال وبنمو 9.1 في المائة على أساس سنوي، وفق التقرير.



وأضاف التقرير موضحا أن الإمارات تصدرت وجهة الصادرات غير النفطية السعودية (14.8% من الإجمالي)، وبقيمة 3.61 مليار ريال، تلتها الصين (13.9%)، بقيمة 3.40 مليار ريال، ليشكلا معا 28.7% من إجمالي الصادرات خلال فبراير، في حين جاءت الهند في المرتبة الثالثة بقيمة 2.09 مليار، تعادل 8.9%، ثم الولايات المتحدة وبلجيكا بقيمة 1.23 و1.11 مليار ريال على الترتيب.

روسيا اليوم