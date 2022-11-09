283 دينارا .. ارتفاع ملحوظ على سعر الليرة الإنجليزي في الأردن

الوكيل الإخباري- أكدت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أن سعر الذهب ارتفع 90 قرشاً منذ أمس الثلاثاء ولغاية اليوم حيث وصل سعر الأونصة عالمياً 1715 دولارا أما محلياً بلغ سعرها 1285 ديناراً .

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وقالت النقابة لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الاربعاء إن سعر الليرة شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق المحلية اليوم فقد بلغ سعر الليرة الإنجليزي 283 دينارا والرشادي 248 دينارا.



وارتفعت أسعار الذهب اليوم الاربعاء في الأسواق المحلية 20 قرشاً بحسب التسعيرة الثانية، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 35.20 دينارا وعيار 24 عند 41،30 دينارا وعيار 18 عند 31،50 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.