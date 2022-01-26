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الأربعاء، 26-01-2022 02:23 م

29.2 % نسبة ارتفاع العجز التجاري للمملكة العام الماضي

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الوكيل الإخباري - ارتفع العجز التجاري للمملكة خلال الـــ11 شهرا من عام 2021، بنسبة 2ر29 بالمئة، ليبلغ 824ر7 مليار دينار، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2020، والبالغة 056ر6 مليار دينار.اضافة اعلان


وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، ارتفعت قيمة الصادرات الكلية في تلك الفترة من العام الماضي، بنسبة 3ر18 بالمئة، لتبلغ 997ر5 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020 والبالغة 070ر5 مليار دينار، كما ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بنسبة 1ر20 بالمئة، أي حوالي 447ر5 مليار دينار، مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2020 والبالغة قيمتها 537ر4 مليار دينار.

ووفقا للتقرير، بلغت قيمة المعاد تصديره 2ر550 مليون دينار، بارتفاع نسبته 3ر3 بالمئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2020 والبالغة 533 مليون دينار، وارتفعت المستوردات في تلك الفترة من العام الماضي، بنسبة 2ر24 بالمئة، وبلغت قيمتها 821ر13 مليار دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2020 والبالغة 125ر11 مليار دينار.

وأشار التقرير إلى أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 4ر43 بالمئة، ونسبة التغطية 6ر45 بالمئة، مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2020، بانخفاض مقداره 2ر2 نقطة مئوية.

وعلى الصعيد الشهري، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية للأردن في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، بنسبة 6ر38 بالمئة وبلغت 9ر598 مليون دينار، مقابل 2ر432 مليون دينار خلال الشهر ذاته من العام 2020.

 




 

 


 

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