292 مليون دولار حوّلها البنك الدولي لـ 10 برامج في الأردن خلال 3 أشهر

الوكيل الاخباري - حوّل البنك الدولي 292 مليون دولار للأردن لـ 10 مشاريع حكومية وبرامج حيوية في قطاعات عدة في الأردن ولدعم رؤية التحديث الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الحالي.



وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن هذه البرامج التي جرى تحويل مبالغ لحسابها هي؛ برنامج الحكومة الرقمية الموجه نحو المواطن، مشروع مساندة صندوق دعم وتطوير الصناعة، مشروع دعم التوظيف والمهارات، برنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ، برنامج التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، برنامج "تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار (أرضي)"، مشروع برنامج كفاءة قطاع الكهرباء، مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، ومشروع الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا.

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