3.3 مليار دولار قيمة المساعدات الخارجية الملتزم بها للأردن

الوكيل الإخباري - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، الأحد، إن قيمة المساعدات الخارجية المتعاقد عليها والملتزم بها للأردن منذ مطلع العام الحالي ولغاية 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بلغت 3.3 مليارات دولار أميركي.

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وأضاف الشريدة في تصريح صحفي، أن المساعدات الخارجية توزعت إلى منح تنموية بقيمة 758 مليون دولار، منها منح متعاقد عليها لدعم الموازنة العامة بـ 523 مليون دولار، ومنح لتنفيذ مشاريع تنموية بـ 235 مليون دولار.



وتابع الشريدة أن المساعدات شملت قروض ميسرة بقيمة 1.85 مليار دولار، منها قروض متعاقد عليها لدعم الموازنة العامة لقيمة 1.48 مليار دولار وقروض لتنفيذ مشاريع تنموية لقيمة 375 مليون دولار.



وأضاف أن حجم المنح التي جاءت ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بلغت 689 مليون دولار، موزعة إلى 189 مليون دولار لدعم اللاجئين، 146.5 مليون دولار لمشاريع للمجتمعات المستضيفة، ودعم من خلال الموازنة العامة بقيمة 353.5 مليون دولار.



وأوضح وزير التخطيط أنه جرى توجيه 70% من قيمة المساعدات الخارجية الكلية المتعاقد عليها لدعم الموازنة العامة وقيمتها 2.3 مليار دولار.



