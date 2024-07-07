3.392 مليار دينار صادرات صناعة عمان بالنصف الأول من 2024

الوكيل الاخباري - بلغت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال النصف الأول من العام الحالي 3.392 مليار دينار، مقارنة مع 3.475 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2023.
وحسب معطيات إحصائية سجلت 6 قطاعات زيادة في صادراتها بنسبة تراوحت بين 2.1 بالمئة للصناعات الجلدية والمحيكات، و 30.8 بالمئة لقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاط.
بالمقابل، انخفضت صادرات القطاعات الصناعية الأربعة الباقية بنسبة تراوحت بين 0.2 بالمئة للصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية، و32.3 بالمئة للصناعات التعدينية.
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