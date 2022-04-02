3.78 مليون قادم للأردن في 2021 - أرقام

الوكيل الإخباري - كشفت أرقام رسمية، أن عدد القادمين للأردن في عام 2021 وصل إلى 3 مليون و788 ألف مسافر، من مختلف الجنسيات (برا وجوا وبحرا).

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وبينت الأرقام التي رصدها " الوكيل الإخباري" أنه استحوذت وسيلة التنقل براً على المرتبة الأولى، بعدد وصل إلى 2 مليون و193 ألف مسافر.



وأظهرت البيانات، أن عدد المغادرين من الأراضي الأردنية خلال العام الماضي وصل إلى 3 مليون و 763 ألف مسافر (برا وبحرا وجوا) من الجنسيات كافة.



وبحسب النتائج الرئيسية ، فقد بلغت نسبة القادمين براً من مجموع القادمين 36.7%، فيما وبلغت نسبة المغادرين براً من مجموع المغادرين ما نسبته 42.8% ، وسجل متوسط عدد المغادرين في اليوم الواحد قرابة 10310 شخصاً.



ووفقا للرسوم البيانية، كشفت النسب الخاصة بالمسافرين حسب وسيلة السفر، أن 42.8% من المسافرين استخدموا وسائل نقل برية، و54.8% بوسائل النقل الجوية، و 2.5% بوسائل النقل البحرية.





