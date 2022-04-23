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السبت، 23-04-2022 04:42 م

3.9 مليون دينار صافي أرباح شركة التسهيلات لعام 2021

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الوكيل الإخباري - حققت شركة التسهيلات التجارية أرباحاً صافية بعد الضريبة والمخصصات، في نهاية عام 2021 مبلغ 3,9 دينار مقارنة ب 2,6 دينار في نهاية عام 2020، بحسب رئيس مجلس إدارة الشركة نبيل الصفدي.اضافة اعلان


واضاف خلال اجتماع الهيئة العامة للشركة انه بلغت اجمالي الموجودات للشركة 78,1 مليون دينار في نهاية عام 2021 مقارنة بـ 61,4 مليون دينار في نهاية عام 2020 وبنسبة نمو 27,2 بالمئة و بلغ صافي حقوق المساهمين 36,8 مليون دينار في نهاية عام 2021 مقارنة بـ 32,8 مليون دينار في نهاية عام 2020 بزيادة نسبتها 12 بالمئة، وبلغ العائد على رأس المال كما في نهاية عام 2021 ما نسبته 24 بالمئة .

وأشار الصفدي إلى أن هذه النتائج تعكس السياسة الطموحة للشركة والهادفة إلى تبوُّء مكانة ثابتة وقوية بين منافسيها في المملكة.

وأقرت الهيئة العامة العادية خلال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة والمصادقة عليها.

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