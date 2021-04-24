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السبت، 24-04-2021 02:40 م

30 مليون دينار صادرات المجوهرات للولايات المتحدة

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الوكيل الإخباري- ارتفعت صادرات منشآت القطاع الصناعي العاملة بالعاصمة عمان من المجوهرات التي تنضوي تحت مظلة القطاع الهندسي إلى الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 30 مليون دينار مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2020 والبالغة 10 ملايين دينار.

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واكد رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير أن زيادة صادرات المجوهرات للولايات المتحدة، يعد مؤشرا إيجابيا ويدل على أن الصناعة الأردنية بدأت تنوع منتجاتها التصديرية للسوق الأميركية مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة التي تربط البلدين.


وأشار إلى أن انخفاض مساهمة الصناعات الجلدية والمحيكات بصادرات الغرفة للسوق الأميركية من 63.7 بالمئة بالربع الأول من عام 2020 إلى 38.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي.


ويبلغ عدد المنشآت العاملة في صناعة المجوهرات والمسجلة لدى صناعة عمان، 126 منشأة موزعة بين صناعية وحرفية وفرت 1601 فرصة عمل.


وارتفع مجمل الصادرات الحاصلة على شهادات منشأ من الغرفة للولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 50 بالمئة، مسجلة 205 ملايين دينار مقابل نحو 137 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

 

 

المصدر: بترا


 




 

 


 

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