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الأحد، 03-07-2022 10:18 ص

300 ألف برميل نفط عراقي وصلت الأردن حزيران الماضي

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الوكيل الإخباري - بلغت الكمية المصدرة من النفط العراقي للأردن في شهر حزيران الماضي، قرابة 299,760 ألف برميل.

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وبلغ معدل التصدير اليومي قرابة 10 آلاف برميل بموجب الاتفاقية الموقعة بين الأردن والعراق.


واتفق الأردن والعراق في شهر آذار الماضي، على مواصلة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لاستيراد نفط خام كركوك العراقي بواقع 10 آلاف برميل يوميا تنقل إلى مصفاة البترول الأردنية، بعد أن توقف مطلع شهر شباط الماضي لاستكمال بحث بنود في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.


ويلتزم الاردن بموجب هذه المذكرة، بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي في منطقة بيجي في العراق إلى مصفاة البترول في الزرقاء ويتم توزيع الصهاريج مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية.


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